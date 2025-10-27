Zaloguj się lub Zarejestruj

Tę książkę czytała cała Polska. Teraz po 66 latach ma szansę otrzymać filmową ekranizację

Radosław Krajewski
2025/10/27 10:45
0
0

To prawdziwy polski bestseller.

Filmowa Karolcia wreszcie może powstać. Po latach zapowiedzi i niezrealizowanych projektów kultowa książka Marii Krüger znów ma szansę trafić do kin. Studio MTL Maxfilm ogłosiło rozpoczęcie castingu do pełnometrażowej produkcji o małej bohaterce i jej niezwykłym niebieskim koraliku. Wytwórnia szuka młodych aktorów którzy wcielą się w Karolcię oraz jej oddanego przyjaciela Piotrka. Więcej informacji o castingu znajdziecie na oficjalnej stronie projektu.

Karolcia
Karolcia

Karolcia – po sześciu dekadach powstanie ekranizacja popularnej szkolnej lektury?

To właśnie ta dwójka w powieści odkrywa magiczny przedmiot spełniający życzenia, co prowadzi ich do serii fantastycznych przygód i konfrontacji z przebiegłą czarownicą Filomeną. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie, dlatego szczegóły obsady i plan zdjęciowy pozostają tajemnicą. MTL Maxfilm jest znane z realizacji popularnych komedii kinowych, więc dla studia będzie to pierwsze wejście w świat tak rozpoznawalnej klasyki literatury dziecięcej.

Jeśli film powstanie będzie to spełnienie marzeń wielu czytelników, którzy wychowali się z Karolcią. Książka wydana po raz pierwszy w 1959 roku od dekad króluje na listach szkolnych lektur. Według badań z ostatnich lat wciąż należy do najchętniej czytanych przez młodsze dzieci, co potwierdza jej nieprzemijającą popularność. Bohaterka i jej magiczny koralik trafiają także do nowych odbiorców dzięki audiobookom oraz licznym wznowieniom z różnymi oprawami graficznymi.

GramTV przedstawia:

Droga Karolci na duży ekran nie była jednak łatwa. Już w latach dwutysięcznych rozpoczęto produkcję filmowej adaptacji z gotową obsadą i znanymi nazwiskami. Na planie pojawiła się większość ekipy, a sceny w znacznym stopniu zostały nakręcone. Problemy organizacyjne sprawiły jednak, że prace stanęły i film nigdy nie dotarł do montażowni. Dla fanów tej historii była to duża strata i niedokończony projekt przez lata obrósł legendą.

Dziś szansa na ekranizację wraca i to w momencie gdy polskie kino coraz śmielej sięga po rodzime tytuły skierowane do najmłodszych widzów. Książka Krüger idealnie łączy elementy przygodowe z tematem przyjaźni, co od sześciu dekad przyciąga kolejne pokolenia czytelników. Wielu nauczycieli wskazuje obecność rówieśniczych bohaterów, jako główny powód sympatii dzieci to tej książki.

Źródło:https://www.mtl-maxfilm.pl/index.php/pl/casting

