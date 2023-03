Tchia z nowym gameplayem. Twórcy prezentują, jak będzie wyglądać walka

W ostatnim czasie otrzymujemy bardzo dużo materiałów z gry Tchia. Ostatnie wideo poświęcone zostało prezentacji jednej z najważniejszych mechanik rozgrywki – graniu na ukulele. Tym razem twórcy chcą pokazać, jak wyglądać będą sekwencje, w których będziemy musieli mierzyć się z nieprzyjaźnie nastawionymi mieszkańcami wyspy.

Tchia – system walki

Jak możemy zobaczyć na zaprezentowanym wideo, naszymi głównymi rywalami będą zrobione z drewna i kawałków materiału Maano. Najskuteczniejszą bronią przeciwko tym stworzeniom jest ogień, dlatego nieocenione okażą się materiały wybuchowe, lampy naftowe, kanistry z benzyną i inne łatwopalne materiały. Twórcy zaznaczają, że mechaniki powiązane z walką są mieszanką stawiającą na kreatywność i zręczność gracza.



„Skacz i szybuj po przepastnym archipelagu. Korzystaj z systemu sztuczek, żeby wykonać świetne akrobacje i triki. Mechanika klasycznej wspinaczki pozwala wspiąć się na wszystko, bez ograniczeń, w tym na każde bazujące na fizyce drzewo. Żegluj stworzoną pod siebie łodzią po turkusowych lagunach i nurkuj wśród raf koralowych i wraków” – czytamy w opisie gry na Steam.



Tchia zadebiutuje na rynku już 21 marca, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Warto zaznaczyć, że gra od dnia premiery będzie dostępna w katalogu usługi PlayStation Plus Extra, co może zachęcić wiele osób do sprawdzenia tego tytułu.