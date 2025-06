Takiego powrotu Opowieści wigilijnej chyba nikt się nie spodziewał. Ten reżyser zamieni klasyczną historię w horror?

Choć Opowieść wigilijna była ekranizowana niezliczoną ilość razy (także jako film animowany z 2009 roku i serial z 2019), Eggers może po raz pierwszy od lat zaprezentować ją w bardziej niepokojącym, gotyckim tonie. W końcu historia duchów, żalu i przemiany idealnie wpasowuje się w jego zamiłowanie do psychologicznego horroru. Pytanie tylko, czy reżyser znany z mroku i dwuznaczności odnajdzie się w opowieści, której fundamentem jest odkupienie i nadzieja.

Na razie Eggers szykuje się do kręcenia Werwulfa – historii o XIII-wiecznym wilkołaku. Prace nad Opowieścią wigilijną ruszą zapewne w kolejnych miesiącach. Jedno jest pewne – jeśli ktoś miałby przywrócić tej klasyce niepokój i świeżość, to właśnie on.