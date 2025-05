Takie oto pudełeczko dostaniesz, jeśli zamówisz Silent Hill f przed premierą

Kolekcjonerzy – to coś dla was.

Jeśli czekacie na Silent Hill f i jednocześnie lubicie analogowe (zwłaszcza kolekcjonerskie) wydania gier, ta wiadomość was ucieszy. Amazon UK oferuje ekskluzywny steelbook dla osób, które złożą zamówienie przedpremierowe. Co wy na to?

Silent Hill f w ekskluzywnym steelbooku

Jeśli podchodzicie z rezerwą do tej informacji, to macie słuszność. Fani Silet Hill mogą bowiem czuć się rozczarowani wydaniami kolekcjonerskimi gry. W 2023 roku przy zamówieniach przedpremierowych Silent Hill 2 Remake doszło do zamieszania. Brytyjski sklep GAME nie stanął na wysokości zadania. Sprawa wywołała sporo frustracji wśród fanów, bo zamówienia specjalnej edycji ze Steelbookiem zostały źle zrealizowane lub w ogóle niezrealizowane tak, jak obiecywano.