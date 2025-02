Take-Two zamierza „wspierać” Nintendo Switch 2. „Mamy oczywiście długotrwałe relacje z Nintendo”

Mamy oczywiście długotrwałe relacje z Nintendo. Wspieraliśmy tę platformę, gdy miało to sens dla konkretnego wydania. Był czas, gdy konsole Nintendo były skierowane głównie do młodszej publiczności, co miało odzwierciedlenie w naszym harmonogramie wydawniczym. Teraz, zarówno Switch, jak i potencjalnie Switch 2, mogą obsługiwać każdą grupę odbiorców. Jak można zauważyć, Civilization VII jest już dostępne na Switchu. Choć nie mamy nic konkretnego do ogłoszenia, w pełni spodziewamy się wspierać Switcha. – przekazał Strauss Zelnick.