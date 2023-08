The Toxic Avenger na pierwszym zdjęciu. Aktor z Gry o Tron w reboocie klasyka

Chociaż tytuł może mylić, to The Toxic Avenger nie należy do uniwersum Marvela. Film będzie rebootem popularnego Toksycznego mściciela z 1984 roku od studia Troma. Produkcja doczeka się nowej wersji, w której główną rolę zagra Peter Dinklage. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie, które prezentuje bohatera.

The Toxic Avenger – pierwsze zdjęcie z filmu

W oryginalnym filmie poznaliśmy historię Melvina, który uciekając przed napastnikami, wpada do kadzi z chemikaliami, które na zawsze zmieniają jego wygląd. Mężczyzna staje się potworem, zdobywając przy okazji nowe umiejętności. Postanawia wykorzystać swoje moce do walki z przestępczością w mieście. Ale nie wszyscy są zdania, że ktoś taki powinien ratować bezbronnych obywateli przez złem.