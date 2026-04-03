Tak, Superman ma córkę. A ta właśnie została… bogiem śmierci

Nowy wątek może całkowicie zmienić przyszłość jednej postaci w uniwersum DC.

W świecie Superman właśnie wydarzyło się coś, co jeszcze niedawno brzmiałoby jak fanowska teoria. Jedna z jego przybranych córek, Otho-Ra, przeszła przemianę, która czyni ją… awatarem śmierci. Jak zwraca uwagę ComicBook.com, to jeden z najbardziej zaskakujących zwrotów akcji w ostatnich komiksach DC. Córka Supermana została bogiem śmierci Jeśli ktoś zastanawia się, skąd w ogóle u Superman córka, odpowiedź kryje się w historii Warworld Saga publikowanej na łamach Action Comics. W tej opowieści Superman trafia na planetę rządzoną przez tyrana Mongula, gdzie uwalnia zniewolone istoty. Wśród nich znajdują się bliźniacy – Otho-Ra i Osul-Ra – których bohater przygarnia i traktuje jak własne dzieci, włączając ich do swojej „rodziny”.

Dalszy ciąg tej historii poznajemy w serii Adventures of Superman: Book of El. W jednym z najnowszych zeszytów Superman znajduje się na granicy życia i śmierci, a jego sojusznicy próbują go uratować. Kluczową rolę odgrywa tu tajemnicza postać znana jako Black Racer – istota powiązana ze śmiercią w uniwersum DC.

W trakcie dramatycznych wydarzeń to właśnie Otho-Ra przejmuje jego moc. Dziewczyna nie tylko zyskuje nadnaturalne zdolności, ale staje się nowym Black Racerem – bytem odpowiedzialnym za „prowadzenie” dusz zmarłych. Dzięki temu udaje się uratować Supermana, jednak taka przemiana może mieć poważne konsekwencje. Black Racer nie jest bowiem zwykłym przeciwnikiem ani kolejnym źródłem mocy. To element większej kosmicznej układanki DC, powiązany z tzw. Nowymi Bogami – istotami istniejącymi od tysięcy lat. Nie można go pokonać, można jedynie przejąć jego rolę, co właśnie spotkało Otho-Ra. Co ważne, wydarzenia te rozgrywają się w odległej przyszłości, więc nie wpływają bezpośrednio na główną linię fabularną komiksów DC. Nie zmienia to jednak faktu, że dla samej bohaterki może to oznaczać trwałą zmianę jej losu. Coraz częściej pojawiają się też głosy, że taka przemiana może na zawsze oddzielić ją od Supermana. DC ponownie pokazuje, że nawet mniej znane postacie mogą stać się kluczowe dla większych historii.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










