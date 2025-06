Tak dobrze Dying Light jeszcze nie wyglądało. Darmowy update solidnie odświeży grę

Aktualizacja Retouched wprowadza szereg usprawnień, które mają na celu unowocześnienie wizualnej strony gry. Deweloperzy skupili się na poprawie jakości tekstur otoczenia czy oświetlenia. Ponadto zwiększono maksymalny zakres LOD (poziomu szczegółowości) z 260% do 340%.

Jedną z najlepszych rzeczy w pracy na własnym silniku jest to, że ludzie, którzy go tworzą, są tuż obok. Przez ostatnie lata sporo dodaliśmy, zmodyfikowaliśmy i nauczyliśmy się, jak wycisnąć maksimum z technologii, którą już posiadamy. Pewnego dnia ktoś zaczął stosować te wnioski do starych assetów — i nagle dotarło do nas, że możemy to zrobić w całej grze. – wyjaśnił Grzegorz Świstowski, dyrektor techniczny ds. gier.