Ta gra rozłoży przed tobą czerwony dywan. Kosztuje tylko... 3,6 tysiąca złotych

Na czym polega Congratulations On Your Purchase? Znadujemy się w pałacu i idziemy przed siebie po czerwonym dywanie. Nad naszymi głowami wystawne żyrandole, po bokach linie oddzielające nas od tych gorszych. Dookoła tłumy paparazzi w roztargnieniu strzelający nam kolejne fotki – tak, by złapać nasz najlepszy profil. Aż wreszcie docieramy do ściany na końcu sali, na której podpisujemy się. W ten sposób dołączamy do grona tych wyjątkowych, którzy zdecydowali się na zakup COYP – wszyscy oni będą wzajemnie widzieli swoje podpisy, mają poczucie przynależności do specjalnej kasty. Całość zajmuje nam 10 minut. To wszystko w cenie zaledwie 3 645,39 zł. Jak argumentują ją sami twórcy?

Większość gier kosztuje dwadzieścia dolarów. Grasz w nie, zapominasz o nich, idziesz dalej. Ta kosztuje więcej niż lot w miejsce, do którego od dawna chciałeś się wybrać. Trwa dziesięć minut. I zapamiętasz ją – nie ze względu na to, co wydarzyło się w środku, ale ze względu na to, co mówi o tobie fakt, że w ogóle to zrobiłeś.

Cena nie jest błędem. Cena jest produktem. Nie płacisz za godziny zawartości. Płacisz za fakt, że prawie nikt inny tego nie zrobi.

Nadal czytasz. Już wiesz, jak to się skończy.