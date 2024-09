Ta gra ma przytłaczająco pozytywne opinie na Steamie i kosztuje niecałe 20 złotych

Po ponad roku rozwoju we wczesnym dostępie twórcy Halls of Torment zdecydowali się na wypuszczenie produkcji w wersji 1.0, co zachęciło wielu graczy do ponownego zainteresowania się grą. W aktualizacji znacznie ulepszono kluczowe elementy rozgrywki, rozszerzono dostępną zawartość oraz zbalansowano wiele postaci.

Duże zmiany w Halls of Torment

W najnowszej wersji Halls of Torment możemy odblokować finalną część The Vault poprzez zakupienie 30 przedmiotów od postaci nazwanej Wellkeeper. Zastaniemy tam wyzwanie, którego poziom trudności zależy od liczby wydanych przez nas monet. Po pokonaniu wszystkich wrogów w tym miejscu możemy odblokować zawartość po przejściu gry, w której znajdziemy m.in. nieskończoną liczbę rzadkich przedmiotów oraz dodatkowe artefakty.