Ta gra będzie lepszym Fable niż Fable 4? Pierwszy gameplay z obiecującego RPG-a

Nie zabraknie również ostrzejszego humoru, który znany był z serii Lionhead Studios.

Forsaken Realms: Vahrin's Call od studia Titan Roc doczekało się pierwszego pokazu rozgrywki podczas New Game+ Showcase 2026. Od pierwszych chwil gra wygląda jak hołd złożony grom RPG w stylu Fable’a, gdzie obok historii i systemu walki liczy się również klimat, humor oraz swoboda w budowaniu postaci. Forsaken Realms: Vahrin's Call – pierwszy gameplay z obiecującej gry RPG przypominającej Fable’a Twórcy zabrali graczy do Doliny Vahrin, krainy wyniszczonej przez kolejne katastrofy i konflikty. To miejsce idealne dla najemnika szukającego kolejnego kontraktu i szybkiego zarobku. Wcielając się w taką postać, mamy poruszać się po ręcznie przygotowanym świecie, od zarośniętych ulic miast, przez magiczne jaskinie, aż po mroczne bagna skrywające dawno zapomniane sekrety.

Rozgrywka opiera się na dynamicznej walce w czasie rzeczywistym oraz całkowicie bezklasowym systemie rozwoju bohatera. Gracz sam decyduje, czy chce łączyć łuk z magią, czy może postawić na brutalną walkę w zwarciu, korzystając z toporów, mikstur, pułapek i umiejętności zdobywanych w trakcie przygody. Elastyczność ma być jednym z fundamentów projektu i wszystko wskazuje na to, że eksperymentowanie z ekwipunkiem odegra tu kluczową rolę. Nie zabraknie także lżejszych akcentów. Autorzy wyraźnie stawiają na baśniowy ton i humor, który kojarzy się z dawnymi odsłonami Fable. Jedna z pokazanych misji każe nam mierzyć się z dość nietypowym zagrożeniem, czyli inwazją ożywionych skrzatów ogrodowych, co skutecznie przełamuje poważniejszy klimat opowieści.

Fabuła koncentruje się wokół miasta Vahrin, zniszczonego po nieudanej próbie odparcia inwazji groteskowych stworzeń znanych jako khraiax. Król nie żyje, tysiące żołnierzy poległo, a ostatni obrońcy walczą o odzyskanie swojego domu. Choć Vahrin's Call opowiada zamkniętą historię, twórcy jasno zaznaczają, że jest to jedynie fragment większej sagi obejmującej różne krainy i konflikty. Gra zmierza najpierw na PC, gdzie jeszcze w tym roku zadebiutuje na Steamie. W materiale potwierdzono również, że wersje konsolowe są w planach, choć trafią na rynek w późniejszym terminie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.