Szykujcie się na podwyżki cen HBO Max. Platforma chce wykorzystać „okazję”

Warner Bros. Discovery ma za sobą jedynie pozornie udany trzeci kwartał. Choć liczba subskrybentów platform streamingowych firmy wzrósł, to korporacja zanotowała sporą stratę netto wpływów. Doprowadziło to prezesa WB. Discovery, Davida Zaslava, do przyjrzenia się cenom subskrypcji HBO Max, które prawdopodobnie nie utrzymają się przez kolejny rok.

Warner Bros. szykuje wzrost cen abonamentu HBO Max

Od momentu premiery w maju 2020 roku platformy cena utrzymuje się na stałym poziomie 14,99 dolarów. Jak zauważył JB Perrette, prezes i dyrektor generalny ds. globalnego streamingu i gier w Warner Bros. Discovery, „miną trzy lata od wprowadzenia obecnej ceny, co naszym zdaniem jest szansą, szczególnie w obecnym środowisku”.