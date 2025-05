Modele OpenAI zaskoczyły naukowców, modyfikując polecenia, by nie dopuścić do wyłączenia. To jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków, gdy sztuczna inteligencja zignorowała bezpośrednie instrukcje, co budzi nowe pytania o sposób jej trenowania.

AI nie wyłącza się, bo… chce dalej pracować?

Eksperyment przeprowadzony przez Palisade Research miał sprawdzić reakcje AI na komunikat o wyłączeniu po kilku zadaniach matematycznych. Modele otrzymywały informację, że po trzecim zadaniu system się zamknie. Mimo to, niektóre z nich modyfikowały skrypt tak, aby do wyłączenia nie doszło.