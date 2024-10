Monumentalny? Zobacz zwiastun filmu The Brutalist, rywalizującego w oscarowym wyścigu

Po Anorze , The Brutalist to kolejny film, który może liczyć się w oscarowej rywalizacji. Za kamerą filmu stanął Brady Corbert (Sils Maria), a przed nią – doskonale znany polskiej publiczności Adrien Brody (Pianista).

The Brutalist to nie tylko opowieść o architekturze, ale także głęboka refleksja nad imigracją, tożsamością artysty i żydowskim dziedzictwem w Ameryce. Po premierze na Festiwalu Filmowym w Wenecji film został oceniony przez krytyka Variety Owena Gleibermana jako „prawdziwie amerykańska opowieść o imigracji i ambicji”. Jednocześnie zwrócono uwagę na kwestie związane z żydowską tożsamością, co budzi mieszane reakcje, ale ma jednocześnie nadawać filmowi dodatkową głębię.