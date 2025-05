Sztuczna inteligencja bez tajemnic – ruszyły warsztaty „Bezpieczne AI” w szkołach podstawowych

W dwudziestu szkołach podstawowych na terenie całej Polski ruszyły warsztaty „Bezpieczne AI”, realizowane przez Gigantów Programowania we współpracy z partnerem technologicznym, firmą Actina. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1–3 oraz 4–8 i koncentruje się na jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej edukacji – świadomym i bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Podczas zajęć dzieci uczą się, jak odpowiedzialnie poruszać się po sieci, rozpoznawać próby oszustwa i manipulacji, a także jak działa technologia deepfake, którą mogą obejrzeć w praktyce. Dzięki temu młodzi użytkownicy internetu zyskują narzędzia do samodzielnego i krytycznego myślenia w środowisku cyfrowym, które coraz częściej staje się integralną częścią ich codzienności.

Klucz dla przyszłości cyfrowego społeczeństwa

Warsztaty „Bezpieczne AI” nie tylko uczą, jak chronić swoje dane i tożsamość w sieci, ale także wprowadzają uczniów w fundamenty działania sztucznej inteligencji. Choć może się wydawać, że temat jest zbyt zaawansowany dla najmłodszych, to doświadczenia Gigantów Programowania pokazują, że dzieci potrafią szybko przyswajać nawet złożone zagadnienia, jeśli są one przedstawione w przystępny sposób.

Według ekspertów edukacja w zakresie AI od najmłodszych lat to inwestycja w przyszłość społeczeństwa cyfrowego. Dzieci, które zrozumieją zasady działania algorytmów i zagrożenia płynące z ich niewłaściwego wykorzystania, będą bardziej świadome zarówno jako użytkownicy, jak i przyszli twórcy technologii. Włączenie tego typu tematów do programu szkolnego to również sposób na wyrównanie szans edukacyjnych i przygotowanie młodego pokolenia do rynku pracy, który dynamicznie się zmienia.

Każda ze szkół biorących udział w programie otrzymuje specjalny certyfikat uczestnictwa oraz materiały edukacyjne, które mogą być wykorzystywane również po zakończeniu warsztatów. Dzięki temu efekty projektu nie kończą się na jednej lekcji, ale mogą być rozwijane przez nauczycieli i wychowawców przez cały rok szkolny.

Odpowiedzialność w sieci

W dobie cyfrowych zagrożeń takich jak phishing, fake newsy czy deepfake, nauka krytycznego myślenia i świadomego korzystania z internetu powinna zaczynać się już w szkole podstawowej. Projekt „Bezpieczne AI” stanowi ważny krok w kierunku powszechnej edukacji cyfrowej, kładącej nacisk nie tylko na umiejętności techniczne, ale też na aspekty etyczne i społeczne związane z nowoczesnymi technologiami.