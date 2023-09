Szef Ubisoftu: streaming w chmurze zmieni gaming tak, jak Netflix telewizję

Guillemot stwierdził, że to samo ostatecznie stanie się również w przypadku przesyłania strumieniowego gier wideo, ale przyznał, że prawdopodobnie zajmie to trochę czasu. Jego komentarz w tej sprawie pojawia się po niedawnym ogłoszeniu przez Microsoft, że zgodził się sprzedać prawa do transmisji strumieniowej gier Activision Blizzard firmie Ubisoft. Uważa on, że te prawa do transmisji strumieniowej wraz z nowymi technologiami umożliwią Ubisoftowi zwiększenie zasięgu w krajach poza Europą i Ameryką.

Ubisoft wierzy w rewolucję grania w chmurze

Pozostaje jeszcze pytanie, jak ta usługa zostanie przyjęta przez graczy. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku inny gigant technologiczny, firma Google, zdecydował się zamknąć Stadia, własną usługę gier w chmurze, która pozycjonowana była na rewolucję w sposobie podejścia do rozgrywki. Dyrektor generalny Stadia, Phil Harrison, ujawnił wtedy, że usługa „nie zyskała takiego zainteresowania użytkowników, jakiego się spodziewano”. Całkiem możliwe, że Microsoft mocniej będzie promował chmurowe rozwiązanie, bo przecież nie tak dawno okazało się, że ich nowa konsola Xbox, która podobno ma trafić na rynek w 2028 r., jest przeznaczona do grania „hybrydowego w chmurze”.