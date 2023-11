Szef EA uważa, że fuzja Microsoftu i Activision to ważny moment, który wzmocni branżę

Można powiedzieć, że w zasadzie to Sony było największym przeciwnikiem i bardzo długo próbowało zwalczać przejęcie, używając do tego rozmaitych argumentów i metod. W tym samym czasie, sporo innych firm dużego formatu podchodziło do sprawy z dużo większym luzem, a nawet wygłaszając poparcie. Wystarczy wymienić Nintendo, Take-Two, Valve i Ubisoft, które to wspierały tę transakcję.

Do grona firm zadowolonych z obrotu sprawy dołącza Electronic Arts. Szef giganta wydawniczego, Andrew Wilson nie krył zadowolenia z powodu pozytywnego zakończenia sprawy, nazywając fuzję „wspaniałą rzeczą”.

Myślę, że połączenie Microsoft i Activision to wspaniała rzecz, ponieważ oznacza ono, że jedna z największych firm na świecie będzie nadal inwestować w naszą branżę, co pomoże się nam rozwijać.

Electronic Arts zadowolone z fuzji Microsoftu i Activision-Blizzard

Można się zastanawiać, czy wielki entuzjazm EA nie bierze się czasem z faktu, że jego pozycja niezależnego twórcy i wydawcy może się wkrótce skończyć. Ostatnio pojawiły się, póki co nie potwierdzone, pogłoski, że EA może zostanie wykupione lub dojdzie do fuzji z jakimś innym gigantem. W gronie potencjalnych nabywców najczęściej wymieniany jest Disney.