Szalony kot na deskorolce atakuje. Gori: Cuddly Carnage zbiera pozytywne recenzje

Gori: Cuddly Carnage to przygodowa gra akcji, choć przez twórców określana jest jako “skate and slash” z powodu deskorolki, którą eliminujemy napotkanych wrogów. Wcielamy się w Gori, kota jeżdżącego na wspomnianej deskorolce nazwanej FRANK-iem. Wraz z towarzyszącym nam CH!P-em mamy za zadanie pokonać zabawki stworzone przez korporację Fajne Zabawki Inc., które w wyniku mutacji stały się praktycznie robotami odpornymi na upływ czasu.

Podczas rozgrywki w Gori: Cuddly Carnage eksplorujemy lokacje pokonujac wspomnianych wrogów za pomocą wybuchowej broni oraz różnego rodzaju kombinacji ciosów. Poza walką w grze zobaczymy sekwencje platformowe, podczas których musimy uważać na rozmaite pułapki.