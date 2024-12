Szaleństwo prezentowe trwa. Aż dwie darmowe gry na Steamie

Pierwszą darmową grą jest Black Desert, czyli popularne MMORPG od studia Pearl Abyss. Produkcja już niejednokrotnie była dostępna za darmo na Steam, ale jeżeli ktoś nie zdążył wtedy odebrać tej pozycji, teraz ma ku temu okazję. Grę możecie przypisać do swojego konta aż do 6 stycznia 2025 roku do godziny 19:00 czasu polskiego.

Drugą grą za darmo jest Distant Space 2, czyli wymagający shooter 2D, za który odpowiada PixelMouse. Produkcja zadebiutowała w 2017 roku i dostępna jest bezpłatnie tylko do 24 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego, więc warto się pośpieszyć.

Distant Space 2 to bezpośrednia kontynuacja pierwszej części, w której znajdziesz jeszcze bardziej dynamiczną rozgrywkę. Twoim zadaniem jest niszczenie wrogich statków na każdym poziomie, aby przejść do kolejnego z 26 dostępnych. Oprócz zwykłych statków czekają na ciebie także statki-bossowie, a starcia z nimi nie będą łatwe. Aby ci pomóc, dostępne są dodatkowe rodzaje broni, które możesz zdobyć, zbierając je z pokonanych wrogów.

Ostatnim z prezentów jest Train Sim World 2: Sherman Hill: Cheyenne - Laramie Route Add-On, czyli kosztujący aż 138,99 zł dodatek do popularnej gry symulacyjnej. Jeżeli jesteście fanami tej produkcji, to DLC odbierzecie do 3 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.