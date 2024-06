Sylvester Stallone wraca do swojej roli w Tulsa King. Jest zwiastun drugiego sezonu

Do sieci trafił zwiastun serialu Tulsa King, dzięki któremu otrzymujemy przedsmak wydarzeń z nowej serii odcinków, w których w akcji zobaczymy ponownie Sylvestra Stallone.

Zwiastun drugiego sezonu serialu Tulsa King

Po premierze w 2022 roku, Tulsa King momentalnie stał się jednym z najbardziej popularnych seriali Paramount+. Nic więc dziwnego, że streamer momentalnie dał zielone światło dla kontynuacji. Niestety pojawiło się wiele trudności z jego realizacją, a najbardziej spowolnił go strajk aktorów i scenarzystów. W związku z powyższym rozpoczęcie zdjęć było kilka razy opóźniane, aż w końcu rozpoczęły się one w atmosferze skandalu w kwietniu tego roku. Trzeba przyznać, że ekipa pracująca nad serialem wykazała się solidnym tempem, a owoce ich pracy zobaczymy już we wrześniu.