Sylvester Stallone ponownie rusza w góry. Film Cliffhanger otrzyma reboot

Oryginalny film wyreżyserował Renny Harlin, a w rolach głównych wystąpili także John Lithgow, Janine Turner i Michael Rooker. Historia skupia się na postaci odtwarzanej przez Stallone, który próbuje uratować grupę turystów zagubioną w górach, ale okazuje się, że jest to grupa przestępców, którzy biorą go do niewoli i zmuszają do pomocy w zlokalizowaniu zaginionych po katastrofie 100 milionów dolarów. Film był hitem kasowym, zarabiając łącznie 255 milionów.

Cliffhanger otrzyma reboot