Świetnie oceniony polski shooter za 4 zł na Steam. Project Warlock przeceniony aż o 90 procent

Na Steamie trwa promocja na Project Warlock – klasycznego FPS-a od polskiego studia Buckshot Software. W ramach Oferty Dnia grę można kupić za zaledwie 4 zł, co stanowi aż 90 procent zniżki względem regularnej ceny. To najniższa cena w historii tytułu na platformie Valve.

Project Warlock – promocja na Steamie

Project Warlock to boomer shooter inspirowany klasykami lat 90., takimi jak DOOM czy Heretic. Zadebiutował on w 2018 roku i od tamtej pory zebrał prawie 3800 recenzji, z czego 88 procent ocenia tytuł pozytywnie. Gra oferuje polskie napisy, a także pełną obsługę Steam Decka, dzięki czemu nadaje się do gry w wersji mobilnej.