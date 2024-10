Świetnie oceniany survival horror na nowych platformach. Twórcy planują aktualizację

Aktualizacja do Crow Country zostanie udostępniona 16 października - w tym samym dniu gra zostanie wydana na dwie dodatkowe platformy, czyli PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Produkcja jest już dostępna na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Tytuł przez pięć miesięcy został bardzo dobrze oceniony przez graczy - w serwisie Metacritic średnia ocen wynosi 84/100, a na Steamie spośród prawie 3200 opinii aż 98 procent jest pozytywnych.

Na koniec przypomnijmy, że Crow Country to survival horror w stylu retro autorstwa studia SFB Games, które zostało założone przez dwóch braci Toma i Adriana Vian. W grze przenosimy się do zamkniętego parku rozrywki, gdzie jako Mara Forest musimy wyjaśnić wiele tajemnic skrywanych przez to miejsce.