Świąteczny prezent od GOG. Kolejna darmowa gra już dostępna do odebrania

Obrodziło nam na święta w darmowe prezenty. Epic Games Store rozpoczyna codzienne promocje na gry całkowicie za darmo, a nawet Microsoft i Electronic Arts przygotowali coś specjalnego dla graczy. Sklep GOG nie może być więc gorszy i właśnie ruszyła okazja na zdobycie jeszcze jednej gry. Tym razem do swojego konta przypiszecie grę akcji Chicken Assassin: Reloaded, czyli tytuł od studia OneShark. Produkcja została wydana w 2016 roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem od graczy. Teraz każdy użytkownik komputerów osobistych może samodzielnie sprawdzić ten tytuł. Wszystkie szczegóły odebrania prezentu znajdziecie poniżej.

Chicken Assassin to dynamiczna, fabularna gra akcji, która zawiera szokującą historię ociekającą przegiętym humorem i bombarduje gracza mnóstwem wielobarwnych wrogów oraz olśniewającymi wizualnie poziomami i otoczeniem. Dasz swojej dłoni potężny wycisk, mierząc się w walce z hordą eklektycznych przeciwników i stawiając czoła wyjątkowym bossom zaludniającym tę grę o iście szaleńczym tempie akcji! Wcielisz się w rolę istoty znanej jako Mean Mcallister, ożywionego uosobienia indywiduum, które mogłoby powstać z połączenia Rambo, Kuraka Leghorna, butelki pikantnego sosu i skrzynki napojów energetyzujących. Po tym jak mózg nikczemnych przedsięwzięć Spritzel i jego siepacze porwali twoją dziewczynę Candy, wyruszasz w obłędną podróż aby ją ocalić, krocząc drogą chaosu i zniszczenia. W miarę czynionych postępów możesz ulepszać kurczaka Meana za pomocą rozmaitych stylów walki i umiejętności, korzystać z arsenału broni w celu wymierzania sprawiedliwości, a także modyfikować stroje wzmacniające twoje parametry.

Następny świąteczny prezent od GOG

Aby odebrać darmowe Chicken Assassin: Reloaded, udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”. Następnie na głównej stronie sklepu znajdziecie baner, dzięki któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 22 grudnia, do godziny 15:00 czasu polskiego.