Kolejna darmowa gra na PC i Xbox. Czasu na odebranie prezentu jest niewiele

Star Wars Battlefront II nie miał udanej premiery, ale DICE dołożyło wszelkich starań, aby w kolejnych miesiącach naprawić grę i sprawić, że będzie ona przyjaźniejsza dla użytkowników. Ta sztuka się udała i chociażby na Steam produkcja może pochwalić się aż 87% pozytywnych ocen z ponad 53 tysięcy opinii. Wszystkie szczegóły odebrania darmowej gry znajdziecie poniżej.

Zostań bohaterem wymarzonych batalii z uniwersum Star Wars z Edycją Świąteczną Star Wars Battlefront II: ! Zdobądź Star Wars Battlefront II i kompletną kolekcję zawartości do personalizacji, możliwej do nabycia w grze od ukazania się gry do premiery filmu Gwiezdne wojny™: SKYWALKER. ODRODZENIE, w tym przedmioty inspirowane najnowszą odsłoną sagi.

W skład Edycji Świąteczną wchodzą:

Gra podstawowa — W tym wszystkie dotychczasowe i przyszłe darmowe aktualizacje gry

Ponad 25 wyglądów bohaterów — W tym sześć legendarnych wyglądów oraz po jednym wyglądzie Rey, Finna i Kylo Rena inspirowane nową odsłoną filmowej sagi GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE.

Ponad 125 wyglądów żołnierzy i jednostek wsparcia

Ponad 100 emotek bohaterów i żołnierzy oraz kwestii

Ponad 70 zwycięskich póz bohaterów i żołnierzy