Świąteczny event w Diablo 4. Czy to wystarczy aby odciągnąć graczy od PoE 2?

W obliczu ostatniej, bardzo dobrze przyjętej premiery Path of Exile 2, Blizzard może mieć nieco trudne zadanie, aby przyciągnąć graczy do Diablo 4, ale mimo to próbuje, wykorzystując do tego okres świąteczny.

Slay Ride to Hell – tak nazywa się nadchodzący, świąteczny event w Diablo 4. Wydarzenie potrwa od 17 do 31 grudnia bieżącego roku. W tym okresie, gracze będą mieli okazję zdobyć między innymi dodatkowe przedmioty kosmetyczne, ale muszą zaangażować się całą społecznością i likwidować dziesiątki tysięcy Goblinów. Do Diablo IV nadciąga event świąteczny Zabawa polega na tym, że jest pięć poziomów do zdobycia, które odblokowują nowe przedmioty dla graczy. Każdy próg wymaga odpowiedniej ilości zabójstw Goblinów. Aby zdobyć pierwszy poziom wystarczy zabić „tylko” 5 milionów Goblinów, ale już piąty level to aż 40 milionów zielonych potworków do zgładzenia. Spore liczby, dlatego tak ważne jest, aby cała społeczność Diablo 4 zaangażowała się w tym wyzwaniu. Posiadacze dodatku Vessel of Hatred mogą liczyć na dodatkowe nagrody. Gracze są także namawiani, aby zacząć od 50 poziomu postaci, sugerując wykorzytanie odpowiedniego przedmiotu, który daje natychmiastowo taki level.

Na pewno jedną z ciekawszych opcji są przedmioty kosmetyczne zmieniające wygląd naszej broni, hełmu i zbroi wierzchowca. Harvest Mare’s Barding Mount Armor prezentuje się na rumaku naprawdę zacnie, ale to oczywiście kwestia indywidualnego gustu każdego gracza. Zestaw możecie zobaczyć poniżej.

Pełną listę nagród i progów znajdziecie na stronie Blizzarda. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nadchodzącego eventu: Czy to wystarczy, aby odwrócić wzrok graczy od Path of Exile 2? Może być ciężko, wszak zabawa sprowadza się wyłącznie do ciągłego zabijania Goblinów, a więc event nie ma żadnych głębszych założeń. Jeśli tylko gracze będą żądni prostej i niezobowiązującej sieczki na znanych już wzdłuż i wszerz mapach to może się udać, ale chyba tylko wtedy… Zaczniemy się o tym przekonywać już 17 grudnia od godziny 10:00, wtedy event powinien wystartować na dobre.