Survival z wampirem do wypróbowania za darmo na Steamie

Jest to całkiem nowa gra.

Jeśli macie trochę wolnego czasu w ten weekend, to zawsze możecie wcielić się w wampira. Deweloper Stunlock Studios zaprasza na darmowy weekend z survivalem multiplayer V Rising . Jest to produkcja stosunkowo nowa – jej premiera w early access miała miejsce w maju 2022.

W tytule wcielamy się w wampira, który został obudzony ze snu trwającego paręset lat. Naszym zadaniem jest przemierzanie mrocznej krainy w poszukiwaniu pożywienia, które ma nas postawić na nogi – a przy okazji próbujemy zbudować wampirze imperium. Produkcja oferuje otwarty świat, a akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym. Jak to wszystko mniej więcej się prezentuje, możecie zobaczyć na oficjalnym gameplayu, który załączamy na samym dole.

Darmowy weekend z V Rising na Steamie

Standardowo aby przetestować tytuł, należy udać się na jego kartę na Steamie i poszukać zielonego przycisku “zagraj”, logując się na swoje konto. Oferta jest ważna przez kolejne trzy dni – później stracimy dostęp do produkcji. Niemniej jeśli V Rising spodoba się nam, do 7 listopada będziemy mogli nabyć go na Steamie z 20-procentowym rabatem.