Superman na pierwszym oficjalnym zdjęciu. James Gunn pokazał cały nowy kostium superbohatera

Jams Gunn w serwisie Threads zaprezentował pierwsze oficjalne zdjęcie z Supermana. Prace na planie wciąż trwają, a jeszcze w marcu mogliśmy zobaczyć pierwsze fotografie z produkcji nowego widowiska od DC. W ubiegły miesiącu na CinemaCon twórcy pokazali odświeżone logo filmu, a dzisiaj reżyser podzielił się zdjęciem, na którym możemy zobaczyć Davida Corensweta w pełnym kostiumie jego superbohatera.

Superman – pierwsze oficjalne zdjęcie kostiumu superbohatera

Superman otrzyma więc klasyczny strój znany z komiksów. Będzie on niebiesko-czerwony z peleryną i paskiem, który będzie podtrzymywał prawdopodobnie czerwone majtki Człowieka ze stali, które będzie miał na zewnętrznej stronie kostiumu. Przynajmniej tak to wygląda na poniższej fotografii. Uwagę zwraca również zabrudzenia na stroju, które sugerują, że Superman stoczył już niejedną bitwę, a patrząc na widok zza okna, właśnie szykuje się do kolejnej.