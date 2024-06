Summer Game Fest 2024 nadchodzi. Nowy zwiastun podgrzewa atmosferę wokół pokazu

Już w połowie marca dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie odbędzie się Summer Game Fest 2024. Zgodnie z zapowiedziami od wspomnianej prezentacji dzieli nas już tylko kilka dni. Nic więc dziwnego, że organizatorzy postanowili podgrzać nieco atmosferę wokół swojego wydarzenia. W sieci pojawił się bowiem zwiastun, który zdradza, czego można spodziewać się po tegorocznej edycji Summer Game Fest.

Summer Game Fest 2024 na zwiastunie. Geoff Keighley zapowiada 2 godziny emocji w 4K

W materiale zapowiadającym Summer Game Fest 2024 pojawiają się ujęcia zarówno z wydanych już gier, jak i produkcji, które dopiero zadebiutują na rynku. W tej drugiej grupie znalazły się m.in. takie tytuły jak Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Star Wars Outlaws.