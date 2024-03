Sukces Dying Light 2: Stay Human to zasługa „sekretnej formuły” Techlandu

Myślę, że kluczem jest tutaj wyjątkowa relacja z naszą społecznością. Kiedy wygrywamy, świętujemy razem, kiedy ponosimy porażkę, nasza społeczność wspiera nas i pomaga, traktujemy się nawzajem z szacunkiem i zrozumieniem. Jesteśmy bardzo otwarci na naszą społeczność, dając im przestrzeń i narzędzia do bezpośredniej komunikacji z nami. To jest nasza „sekretna formuła”, to jest to, co u nas działa – mówi Smektała.