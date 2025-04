Suicide Squad z 2016 mógł mieć sequel. Twórca ujawnia szczegóły niezrealizowanego filmu DC

Scenariusz był już w trzech czwartych ukończony, gdy w projekt wmieszało się kierownictwo studia. DC zaproponowało, by przerobić film na komedię, co nie zgadzało się z tonem i założeniami O'Connora. „To nie to, co napisałem i nie jest to umowa, jaką mam ze studiem” – odpowiedział, a niedługo później zdecydował się odejść. Reżyser uznał sytuację za „kolejny przykład dysfunkcji naszej branży”, w której twórcze pomysły często przegrywają z kalkulacjami marketingowymi.

Projekt O'Connora ostatecznie trafił do kosza – decyzja była bezpośrednio związana z klapą finansową i wizerunkową filmu Suicide Squad z 2016 roku. Studio Warner Bros. zmieniło wkrótce całkowicie podejście. Zamiast sequela postawiono na miękki reboot serii, którego realizacji podjął się James Gunn. Jego The Suicide Squad z 2021 roku zawierał charakterystyczny czarny humor i odświeżył formułę, zdobywając uznanie widzów i krytyków, mimo słabszego wyniku kasowego niż oryginał. Film Gunna okazał się początkiem nowej drogi reżysera w uniwersum DC, stając wkrótce na czele tego projektu.