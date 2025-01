Twórcy Suicide Squad: Kill the Justice League z kolejną falą zwolnień. Powodem wyniki sprzedaży gry

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o planowanym zakończeniu rozwoju Suicide Squad: Kill the Justice League. Rocksteady, studio odpowiedzialne za projekt, właśnie potwierdziło drugą falę zwolnień wewnątrz firmy ze względu na słaby odbiór oraz wyniki sprzedaży gry. Miało się to odbyć jeszcze pod koniec 2024 roku, a pracę straciły osoby pracujące nad wieloma różnymi elementami.

Suicide Squad: Kill the Justice League - tytuł powodem problemów zespołu

Od czasu zwolnień w Rocksteady minęło już sporo czasu, jednak Warner Bros. Games czuwające nad firmą nie podzieliło się jeszcze oficjalnym komentarzem do sprawy. Jak już wiemy, studio spotkała pierwsza fala zwolnień jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, po której liczba osób pracujących w zespole zmniejszyła się o około połowę. Oba wydarzenia są spowodowane nie zadowalającym wynikiem sprzedaży Suicide Squad: Kill the Justice League, czyli najnowszej produkcji studia.