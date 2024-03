Ostra krytyka 1. sezonu Suicide Squad. Aktualizacja rozczarowała graczy

Pierwszy sezon Suicide Squad: Kill the Justice League może być ostatnim gwoździem do trumny.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj wystartował pierwszy sezon rozgrywek w Suicide Squad: Kill the Justice League. Okazuje się jednak, że twórcy mogli stracić ostatnią szansę, na przyciągniecie do produkcji graczy. Osoby, które zdecydowały się na sprawdzenie zawartości oferowanej w nowej aktualizacji, nie mają bowiem wiele dobrego do powiedzenia na jej temat.

Suicide Squad: Kill the Justice League – pierwszy sezon pod ostrzałem graczy Wczoraj ruszył pierwszy sezon Suicide Squad: Kill the Justice League wprowadzający do gry między innymi grywalną postać Jokera. Okazuje się jednak, że aby odblokować bohatera, gracze muszą przebrnąć przez „starą” zawartość – zainteresowani uzyskaniem dostępu do Jokera ponownie muszą zmierzyć się z Brainiaciem, co wymaga uzyskania rangi strachu na poziomie 35. Według fanów na próżno szukać jednak zawartości fabularnej urozmaicającej rozgrywkę, w efekcie czego gracze muszą rozegrać misje, które już w zasadzie widzieli.

Mniej cierpliwi fani mogą jednak skorzystać z możliwości wykupienia dostępu do Jokera za walutę premium. Postać kosztuje 1000 monet, co w Polsce przekłada się na równowartość 45 zł. Choć gracze zauważają, że grindowanie zadań w drodze do odblokowania postaci nie jest bardzo trudne, wyrażają rozczarowanie brakiem nowych wątków fabularnych, które Suicide Squad: Kill the Justice League miało regularnie dostawać. Warto jednak wspomnieć, że w pierwszym sezonie wprowadzono całkiem nową przepustką bojową, nowy arsenał broni, a także skórki czy sztandary. Odblokowanie wszystkich poziomów battle passa pozwala natomiast na zakup kolejnej przepustki. Poza nowościami deweloperzy zadbali również o szereg poprawek, a pełna lista zmian dostępna jest w tym miejscu. Na zakończenie przypominamy, że Suicide Squad: Kill the Justice League zadebiutowało na rynku 2 lutego 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu

