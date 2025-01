Studia odpowiedzialne za MechWarrior 5: Clans zwalniają pracowników z powodu niezadowalających wyników sprzedaży

W ubiegłym roku w branży gier mogliśmy usłyszeć o wielu zwolnieniach - w tym okresie pracę miało stracić ponad 16 tysięcy osób. Od sylwestra również pojawiło się kilka wiadomości o pomniejszeniach zespołów. Do tego grona dołączyły niestety kolejne studia, tym razem odpowiedzialne za projekt MechWarrior 5: Clans oraz MechWarrior 5: Mercenaries.

MechWarrior 5: Clans - twórcy mierzą się ze zwolnieniami

Spółka Enad Global 7 z siedzibą w Szwecji podzieliła się dwoma ogłoszeniami, które dotyczą zmian w strukturach Toadman Interactive oraz Piranha Games. Pierwsze studio należące do spółki zostanie całkowicie usunięte - stanie się to jako część “długoterminowej strategii”. Osoby działające jako część zespołu miały za zadanie projektować własne projekty, a od 2020 roku po zmianie nazwy skupiono się na wspieraniu innych twórców. Od dłuższego czasu firma starała się szukać oszczędności w wielu obszarach, jednak okazały się one niewystarczające, stąd decyzja o zamknięciu studia.