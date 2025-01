Abonamenty niszczą wyniki sprzedaży gier? Spadki mogą sięgać nawet 80 procent

Dzisiaj dowiedzieliśmy się o siedmiu nowych grach, które pojawią się w ramach usługi Xbox Game Pass w styczniu. Ten abonament wraz z PlayStation Plus od długiego czasu daje graczom możliwość sprawdzenia wielu tytułów, które bez takiej opcji ze strony firm kosztowałyby znacznie więcej. Sporo osób poruszało z tego powodu istotny temat, jakim jest wpływ tego rodzaju usług na sprzedaż różnego rodzaju produkcji.

Jeden z analityków oraz dziennikarzy pracujących dla GamesIndustry wziął udział w ostatnim Q&A, podczas którego odpowiedział on na wiele pytań związanych z branżą gier. Podczas wydarzenia poruszono również kwestię wpływu subskrypcji typu Game Pass na sprzedaż tytułów znajdujących się w danej usłudze. Wiele osób twierdzi, że taka opcja pomaga niektórym produkcjom dotrzeć do odbiorców, którzy w przeciwnym razie w ogóle o niej by nie usłyszeli, co miałoby spowodować wzrost sprzedaży. Pojawiają się jednak również przeciwne głosy.

Christopher Dring zwrócił uwagę, że sytuacja nie jest łatwa do ocenienia, jednak Game Pass znacząco przyczynił się do obniżenia wyników sprzedaży gier dostępnych na Xboxie. Ta statystyka miała z tego spaść nawet o 80 procent. Zdaniem dziennikarza, tytuły niezależne również tracą sporo zainteresowania, które mogły się pojawić bez istnienia wspomnianych usług.

Gry, które są w Game Pass, mogą spodziewać się utraty około 80% oczekiwanej sprzedaży na Xboxie. Jest to liczba, którą jest często podawana. Ta statystyka jest mniejsza, jeśli mamy do czynienia z dużą, mainstreamową grą, ale generalnie... spójrzmy na to, jak nisko na listach przebojów znalazło się Hellblade 2. Czy też jak nisko uplasował się Indiana Jones, albo nawet Starfield.

Game Pass wyraźnie zaszkodził sprzedaży tych tytułów na Xboksie.



Z drugiej strony... jeśli jest to gra na wiele platform, może to być korzystne. Na przykład wzrost liczby graczy na jednej konsoli Xbox może mieć duży wpływ na sprzedaż na PlayStation.

Jestem rozdarty w kwestii subskrypcji. Uważam, że może to prowadzić do utraty przychodów, a usługi takie jak ta utrudniają życie wszystkim innym. Trudno być teraz niezależną grą na Xboksa, która nie jest dostępna w Game Pass...

Dodatkowo, nakłonienie ludzi do zagrania w twoją grę w 2024/2025 roku jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. A subskrypcja sprawia, że produkcje trafiają do wielu odbiorców. Z danych wiemy, że jest wiele osób, które grają tylko w Call of Duty. A jeśli niektórzy z tych graczy zdecydują się na Call of Duty w tym roku za pośrednictwem Game Pass, a te same osoby skorzystają z okazji, aby zagrać w inne gry Game Pass. Mowa tu o tytułach, w które inaczej by nie grali... trudno argumentować, że to zła rzecz.