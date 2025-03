Strzelanka w konwencji survival horroru ze sporą aktualizacją. Twórcy The Forever Winter zmienili ważną mechanikę

Fun Dog Studios kontynuuje rozwój The Forever Winter - strzelanki trzecioosobowej w konwencji survival horroru. Tytuł wciąż znajduje się we wczesnym dostępie i właśnie otrzymał sporą łatkę wprowadzającą wiele zmian, w tym między innymi całkowicie nową mechanikę związaną z kwestią zarządzania zasobami wody.

The Forever Winter - informacje o łatce

Update do The Forever Winter zatytułowany The Descent to Averno is Easy wprowadził mechanikę znaną jako Water 3.0. Od teraz woda nie jest zasobem wyczerpującym się przez sam upływ czasu. Powinniśmy patrzeć na nią jako walutę pozwalającą uzyskać dostęp do regionów przez różne wejścia. Każde z nich ma wymagać odpowiedniej ilości wody, które mają być losowe.