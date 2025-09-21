Strażnicy Galaktyki pozbawieni najważniejszego elementu? James Gunn wspomina najgorszą radę, jaką otrzymał

James Gunn, obecny współszef DC Studios i twórca nadchodzącego filmu Superman: Man of Tomorrow, powrócił wspomnieniami do czasów, gdy pracował nad pierwszymi Strażnikami Galaktyki. Reżyser przyznał, że podczas produkcji usłyszał jedną z najgorszych raz w swojej karierze.

Strażnicy Galaktyki bez charakterystycznej muzyki? James Gunn otrzymał koszmarną radę

Gdy w 2012 roku Marvel ogłosił realizację filmu o grupie kosmicznych bohaterów, reakcje fanów były raczej sceptyczne. Dwa lata później James Gunn całkowicie odwrócił nastroje, serwując produkcję pełną humoru, akcji i wyjątkowego klimatu. Kluczową rolę w sukcesie odegrała także ścieżka dźwiękowa, oparta na hitach lat 70. i 80.