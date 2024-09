Strategia w stylu HoM&M III niebawem na iOS i Android. Songs of Conquest trafi na nowe platformy

Twórcy turowej strategii inspirowanej kultowym Heroes of Might & Magic III, czyli Songs of Conquest ogłosili, że tytuł wkrótce pojawi się na innych platformach niż PC. Studio Lavapotion poinformowało, że pracują nad wydaniem produkcji na urządzenia mobilne.

Songs of Conquest wkrótce na smartfonach i tabletach

Twórcy Songs of Conquest wystąpili na pokazie Mobile Gaming Show, gdzie podzielili się informacją o planowanym wydaniu produkcji na urządzenia mobilne na początku 2025 roku. Dowiedzieliśmy się, że tytuł w nowej wersji będzie posiadał dwa tryby: kampanię dla pojedynczego gracza oraz tytułowy Conquest, czyli podbój. Ma on polegać na wyzwaniach odbywających się na przygotowanych wcześniej mapach oraz automatycznie generowanych poziomach.