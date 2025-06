Stranger Things 5 w pierwszym zwiastunie. Na premierę jeszcze trochę poczekamy

Jesień 1987 roku. Hawkins nosi blizny po otwarciu Szczelin, a nasi bohaterowie jednoczą się w jednym celu: odnaleźć i zabić Vecnę. Ale on zniknął — jego miejsce pobytu i plany pozostają nieznane. Ich misję komplikuje fakt, że rząd objął miasteczko wojskową kwarantanną i zintensyfikował polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ponownego ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa powraca ciężki, znajomy niepokój. Nadchodzi ostateczna bitwa — a wraz z nią ciemność potężniejsza i bardziej zabójcza niż wszystko, z czym dotąd się zmierzyli. By zakończyć ten koszmar, będą potrzebować wszystkich — całej drużyny — stojących razem, po raz ostatni – brzmi oficjalny opis fabuły.