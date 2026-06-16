Steven Spielberg nie nakręci nigdy filmu dla Netflixa. Reżyser postawił sprawę jasno

Twórca Szczęk i Parku Jurajskiego uważa, że kino powinno być oglądane przede wszystkim na wielkim ekranie.

W rozmowie z ITV News reżyser został zapytany o możliwość realizacji filmu dla Netflixa. Jego odpowiedź nie pozostawiła miejsca na wątpliwości.

Choć wielu uznanych reżyserów w ostatnich latach nawiązało współpracę z Netflixem, Steven Spielberg nie zamierza pójść ich śladem. Legendarny filmowiec po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie interesuje go tworzenie produkcji przeznaczonych przede wszystkim do streamingu.

Spielberg wyjaśnił, że dla niego nieodłącznym elementem kina jest wspólne przeżywanie emocji przez widzów zgromadzonych w sali. To właśnie reakcje publiczności – śmiech, strach czy wzruszenie przeżywane razem z innymi – stanowią istotę filmowego doświadczenia.

Nie jest to pierwszy raz, gdy twórca Szczęk, E.T., Listy Schindlera czy Parku Jurajskiego krytycznie wypowiada się o modelu działania Netflixa. Już w 2018 roku argumentował, że filmy platform streamingowych nie powinny rywalizować o Oscary na takich samych zasadach jak produkcje tworzone z myślą o kinach.

Jego stanowisko pozostaje niezmienne mimo tego, że Netflix współpracował w ostatnich latach z wieloma wybitnymi twórcami. Dzięki platformie powstały między innymi filmy reżyserowane przez Martina Scorsesego, Davida Finchera, Alfonso Cuaróna czy Guillermo del Toro.

Spielberg uważa jednak, że film powinien być tworzony przede wszystkim z myślą o wielkim ekranie. W jego opinii oglądanie produkcji wyłącznie w domu nie jest tym samym doświadczeniem, co seans w pełnej sali kinowej. Słowa reżysera pojawiają się w momencie, gdy do kin trafił jego najnowszy film Dzień objawienia. Produkcja science fiction o kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją osiąga wyniki lepsze od prognoz i pokazuje, że nawet w erze streamingu Spielberg nadal potrafi przyciągnąć widzów przed wielki ekran.