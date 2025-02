Steam wprowadził nową funkcję. Użytkownicy od dawna na nią czekali

Jednym z największych problemów Steama, oprócz nadmiaru niskobudżetowych gier, jest również wczesny dostęp. Wielu producentów korzysta z funkcji Steam Early Access, aby móc zarabiać na swojej produkcji, zanim zostanie ona ukończona. Gdy zdarzają się takie przypadki, jak Hades, Rust, Rimworld, czy Baldur’s Gate 3, których twórcy odpowiednio wykorzystali możliwość udostępnienia swojej gry we wczesnym dostępie, aby nie tylko zdobyć środki na jej dalszy rozwój, ale również być w stałym kontakcie ze swoją społecznością, to niektóre tytuły zostały porzucone przez twórców i nie są dłużej rozwijane. Valve postanowiła znaleźć na to sposób i na Steam pojawi się stosowny komunikat w przypadku gier we wczesnym dostępnie, który ostrzeże gracza przed zakupem, gdy projekt od dawna nie doczekał się żadnej aktualizacji.

Steam poinformuje graczy o porzuconych projektach we wczesnym dostępie

Na karcie produkcji w sekcji „Gra z wczesnym dostępem” wyświetlane będą komunikaty, gdy minęło już kilka miesięcy od ostatniego wydanego patcha. Ma to ułatwić użytkownikom decyzję, czy chcą wesprzeć twórców i kupić grę, czy też lepiej zrezygnować z wydania pieniędzy na ten projekt, który może nigdy nie doczekać się finalnej wersji.