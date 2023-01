Szaleństwo w środku tygodnia i Chiński Nowy Rok w sklepie Steam. Tanie gry na PC

W internetowym sklepie Steam trwa śródtygodniowa wyprzedaż (lub, jak kto woli, szaleństwo w środku tygodnia). To jednak tylko jedna z atrakcji, ponieważ równocześnie możemy skorzystać z licznych ofert w ramach promocji z okazji Chińskiego Nowego Roku. W niższych cenach załapiecie się między innymi na Command & Conquer: Remastered Collection, Nobody Saves the World czy Human: Fall Flat. Zapraszamy więc do zestawienia wybranych ofert i oczywiście życzymy miłych zakupów (oraz grania)

Najnowsze okazje w sklepie Steam