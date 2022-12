Aż cztery gry za darmo do wypróbowania przez weekend na Steam

Jeśli zastanawiacie się, w co zagrać w bieżący weekend, mamy dla Was dobrą wiadomość. W internetowym sklepie Steam można całkowicie za darmo testować (podajemy za serwisem GG Deals) dwie produkcje: Battlefield 2042, Hell Let Loose, Witch It oraz Secret Neighbor. Trzy ostatnie produkcje są dostępne do sprawdzania do 4 grudnia, czyli niedzieli. Na sprawdzenie pierwszej mamy natomiast czas do 8 grudnia. Warto też zauważyć, że jeśli którykolwiek z tytułów Wam się spodoba i zdecydujecie się go zakupić, wasze postępy zostaną zachowane, a gry są równocześnie przecenione – poniżej znajdziecie wszystkie informacje.

Darmowe weekend na Steam