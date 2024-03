Steam Spring Sale 2024 – najlepsze gry strategiczne w cenie do 65 złotych

W internetowym sklepie Steam trwa wielka wiosenna (Steam Spring Sale) – choć mogliście już znaleźć całkiem długą listę ofert w naszej osobnej wiadomości, w naszym zestawieniu z grami za mniej niż 50 złotych, a także w zestawieniu z grami RPG za mniej niż 50 złotych, tym razem prezentujemy Wam podobną listę do tej ostatniej, tyle że skupioną na grach strategicznych, które możemy zgarnąć w cenie do 65 złotych. Przypomnijmy, że wyprzedaż na platformie Valve potrwa do 21 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.

Steam Spring Sale 2024 – strategie do 65 złotych