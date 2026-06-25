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Steam ogranicza widoczność tagu LGBTQ+ w Chinach. Pojawiają się doniesienia o cenzurze wyszukiwania

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 18:30
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Według wielu źródeł platforma Steam miała ograniczyć dostęp do tagu LGBTQ+ dla użytkowników w Chinach.

Doniesienia o ograniczaniu dostępu do tagu LGBTQ+ pojawiają się w kontekście wcześniejszych działań platformy wobec takich treści w innych regionach, w tym w Rosji. Nie jest to pełny zakaz gier z treściami queer, jednak zmiana ma znacząco utrudniać ich wyszukiwanie i zmniejszać ich widoczność w sklepie.

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Dostęp do gier LGBTQ+ może być w Chinach utrudniony

Pierwsze informacje na ten temat pochodzą od użytkowników, którzy zauważyli zmianę w działaniu klienta Steam. Jedna z osób, użytkowniczka ResetEra o pseudonimie Neha, opublikowała zrzuty ekranu, które mają pokazywać ograniczenie dostępu do tagu. Według jej relacji gry oznaczone tagiem LGBTQ+ nadal można znaleźć indywidualnie, jednak sam tag nie jest już dostępny w wyszukiwarce, co znacząco utrudnia odkrywanie gier z reprezentacją queer. Neha przytoczyła również tłumaczenie wpisu z chińskich mediów społecznościowych:

Twórcy powinni zwrócić uwagę: Steam zablokował teraz tag LGBT w regionie Chin. Wyszukiwanie wsteczne już nie działa. Nie doszło jeszcze do bezpośredniego zakazu gier z tym tagiem, ale z pewnością wpłynie to na widoczność.

Dodatkowe potwierdzenia miały pojawić się w relacjach aktywisty znanego jako Teacher Li Is Not Your Teacher (Li Ying), który również opisał sytuację na platformie X. Według niego użytkownicy Steam w Chinach kontynentalnych nie mogą już otworzyć zakładki LGBTQ+ w kliencie. Zgodnie z komunikatem, powiązane treści zostały oznaczone jako nieodpowiednie z powodu “naruszenia lokalnych przepisów i regulacji”. Zmiany wpisują się w szerszą politykę Chin dotyczącą treści w grach wideo. W 2021 roku wprowadzono nowe przepisy, które znacząco ograniczyły liczbę gier dopuszczanych do sprzedaży. Regulacje te promują tzw. właściwe wartości, a w praktyce skutkują między innymi ograniczeniami dotyczącymi przedstawiania treści LGBTQ+ oraz postaci, których płeć nie jest jednoznacznie określona.

GramTV przedstawia:

Chiny nie są jedynym krajem, w którym tego typu treści budzą kontrowersje. Wcześniej platforma Steam spotkała się z krytyką w związku z działaniami dotyczącymi gier LGBTQ+ w Rosji. Według wcześniejszych raportów, jedna z deweloperek, Ebi-hime, została upomniana przez Valve po tym, jak jej gry visual novel o tematyce yuri zostały zablokowane w Rosji. W wiadomości od platformy miało znaleźć się przypomnienie, że twórcy są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów w krajach dystrybucji.

Obecnie gry zawierające treści LGBTQ+ nadal są dostępne na Steam w Chinach, jednak bez możliwości filtrowania ich za pomocą dedykowanego tagu. Nie wiadomo jednak, czy obecne ograniczenia nie są pierwszym krokiem do dalszych zmian, które mogą jeszcze bardziej wpłynąć na widoczność tego typu produkcji na platformie, również w innych regionach świata.

Źródło:https://www.thegamer.com/steam-china-lgbtq-game-tag-ban/

Tagi:

News
Steam
Valve
Chiny
poprawność polityczna
lgbt
blokada
queer
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 18:46

Nikogo to nie powinno dziwić. Te kraje mają różne głupie ograniczenia.

Kiedyś robiłem projekt dla Riot Games. Musieliśmy tworzyć takie głupie filtry jak odkryte włosy czy szkielety właśnie z uwagi na kraje arabskie czy Chiny.

Tak, jeżeli myślicie że LGBT jest kontrowersyjne to pomyślcie że w niektórych krajach blokuje się obrazy gdzie kobieta ma odkryte włosy.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112