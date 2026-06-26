Steam informuje graczy o AI w grach. Szef Epic Games ostro krytykuje za to Valve

Dziś wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach nierzadko budzi wściekłość graczy. Szczególnie gdy ten fakt jest przed nimi ukrywany.
Nic więc dziwnego, że pojawiły się miejsca, w których stosowne adnotacje na ten temat są wymagane. Na ten przykład Steam.
Dzień jak co dzień – Tim Sweeney krytykuje Steama
Na Stamie producenci lub wydawcy coraz częściej są zobligowani do tego, by wprost informować o tym, że korzystali ze wsparcia sztucznej inteligencji. Co więcej, często wskazywane są też wprost elementy, które przez AI zostały wygenerowane – plakaty w świecie gry, tekstury albo materiały promocyjne. Dzięki temu gracze mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów i np. rezygnować, jeżeli dany sposób na użycie generatywnej sztucznej inteligencji im nie odpowiada. Niemniej nie wszyscy są fanami takiego rozwiązania. Otwarcie krytykuje je Tim Sweeney, a więc szef Epic Games, otwarcie konkurującego z Valve na polu launcherów.
W rozmowie z PC Gamerem Sweeney stwierdził, iż takie działanie Valve utrudnia deweloperom odniesienie sukcesu:
To niefortunne, że tak wielu deweloperów jest teraz stawianych w takiej sytuacji. Jeśli chcesz wydać grę i zapewnić jej jak najszerszy rozgłos, musisz umieścić ją na Steamie, aby ludzie mogli dodawać ją do list życzeń. A jeśli chcesz, żeby gra była na Steamie, musisz przypiąć do swojego produktu tę “szkarłatną literę AI”, przez co pojawia się społeczność hejterów próbująca zniszczyć tę grę. Uważam, że to naprawdę nieodpowiedzialne ze strony Valve. Nie powinni tego robić, ponieważ przez to deweloperom jest znacznie, znacznie, znacznie trudniej odnieść sukces. Musisz wybierać: a jedna z opcji oznacza nie używasz narzędzi, które mogłyby uczynić cię o wiele bardziej produktywnym – i prawdopodobnie przegrywasz z konkurencją, która z nich korzysta.
GramTV przedstawia:
Czy szef Epica ma rację? Z jednej strony nie da się ukryć, że produkcje korzystające z treści generowanych przez AI często padają ofiarami wzmożonej krytyki ze strony tych, którym korzystanie z tej technologii nie przypada do gustu. Z drugiej strony użytkownik ma prawo być poinformowany o wszelkich aspektach tytułu, który ma zamiar nabyć. Z trzeciej zaś… Trudno oczekiwać, by Tim Sweeney pochwalił Valve za cokolwiek, prawda?