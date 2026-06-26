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Steam informuje graczy o AI w grach. Szef Epic Games ostro krytykuje za to Valve

Maciej Petryszyn
2026/06/26 12:30
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Dziś wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach nierzadko budzi wściekłość graczy. Szczególnie gdy ten fakt jest przed nimi ukrywany.

Nic więc dziwnego, że pojawiły się miejsca, w których stosowne adnotacje na ten temat są wymagane. Na ten przykład Steam.

Tim Sweeney, Steam i AI
Tim Sweeney, Steam i AI
Foto: GDC Festival of Gaming

Dzień jak co dzień – Tim Sweeney krytykuje Steama

Na Stamie producenci lub wydawcy coraz częściej są zobligowani do tego, by wprost informować o tym, że korzystali ze wsparcia sztucznej inteligencji. Co więcej, często wskazywane są też wprost elementy, które przez AI zostały wygenerowane – plakaty w świecie gry, tekstury albo materiały promocyjne. Dzięki temu gracze mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów i np. rezygnować, jeżeli dany sposób na użycie generatywnej sztucznej inteligencji im nie odpowiada. Niemniej nie wszyscy są fanami takiego rozwiązania. Otwarcie krytykuje je Tim Sweeney, a więc szef Epic Games, otwarcie konkurującego z Valve na polu launcherów.

W rozmowie z PC Gamerem Sweeney stwierdził, iż takie działanie Valve utrudnia deweloperom odniesienie sukcesu:

To niefortunne, że tak wielu deweloperów jest teraz stawianych w takiej sytuacji. Jeśli chcesz wydać grę i zapewnić jej jak najszerszy rozgłos, musisz umieścić ją na Steamie, aby ludzie mogli dodawać ją do list życzeń. A jeśli chcesz, żeby gra była na Steamie, musisz przypiąć do swojego produktu tę “szkarłatną literę AI”, przez co pojawia się społeczność hejterów próbująca zniszczyć tę grę. Uważam, że to naprawdę nieodpowiedzialne ze strony Valve. Nie powinni tego robić, ponieważ przez to deweloperom jest znacznie, znacznie, znacznie trudniej odnieść sukces. Musisz wybierać: a jedna z opcji oznacza nie używasz narzędzi, które mogłyby uczynić cię o wiele bardziej produktywnym – i prawdopodobnie przegrywasz z konkurencją, która z nich korzysta.

GramTV przedstawia:

Czy szef Epica ma rację? Z jednej strony nie da się ukryć, że produkcje korzystające z treści generowanych przez AI często padają ofiarami wzmożonej krytyki ze strony tych, którym korzystanie z tej technologii nie przypada do gustu. Z drugiej strony użytkownik ma prawo być poinformowany o wszelkich aspektach tytułu, który ma zamiar nabyć. Z trzeciej zaś… Trudno oczekiwać, by Tim Sweeney pochwalił Valve za cokolwiek, prawda?

Źródło:https://wccftech.com/valve-irresponsible-ai-disclosures-steam-epic-ceo-unreal-engine-6/

Tagi:

News
Steam
Valve
Epic Games
Epic
Tim Sweeney
sztuczna inteligencja
krytyka
AI
generatywna sztuczna inteligencja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:16
dariuszp napisał:

Typowa korporacyjna postawa. "Dla graczy jest ważne użycie AI więc nie powinniśmy ich o tym informować". W skrócie jego myślenie jest takie że dla dobra korporacji, klient nie powinien być informowany o rzeczach które są dla niego ważne. 

...

Moja rada do Epic. Powinni się zamknąć, pokazać że można lepiej i wtedy domagać się czegoś od konkurencji. 

A ja mam radę dla niego - kilka lat temu tworzony gry bez pomocy AI i jakoś sobie radzili :D. Oczywiście tak wiem że inne realia i trudno zrezygnować z narzędzi które, jak to niektórzy piszą, "one kodują a ja w tym czasie kosze sobie trawnik", ale nie zawsze "ci źli gracze" stoją za sytuacją, że jakiś developer nie cieszy się dobrą opinią. Na pewno gracze prędzej "wybaczą" jednoosobowemu developerowi dla którego AI to znaczna pomoc, albo takim którzy uderzą się w pierś i poprawią coś co skopali (np. grafiki w Age of Mythology Retold) niż molochom którzy wciskają slop i doskonale wiedzą czym dla nich jest AI (m. in. okazją do zwolnienia ludzi czy pójściem na skróty).

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:35

Typowa korporacyjna postawa. "Dla graczy jest ważne użycie AI więc nie powinniśmy ich o tym informować". W skrócie jego myślenie jest takie że dla dobra korporacji, klient nie powinien być informowany o rzeczach które są dla niego ważne. 

Na podobnej zasadzie myślą że nie powinniśmy mieć możliwości uruchamiania naszych gier jeżeli korporacja sobie tego nie życzy. Dlatego walczą ze stop killing games. 

Na podobnej zasadzie uważają że mogą uwalić dostęp do zakupionego produktu bez zwrotu pieniędzy. 

Krytykują 20-30% marży Steam ale jednocześnie ich sklep jest finansowany z pieniędzy fortnite i tylko tracą pieniądze a ich support nie jest nawet w 1/10 tak dobry jak ten ze Steam.

Moja rada do Epic. Powinni się zamknąć, pokazać że można lepiej i wtedy domagać się czegoś od konkurencji. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:32

I bardzo dobrze. Tak jak wybieram kraj pochodzenia kupując produkty w sklepie, tak chcę wiedzieć, czy gra, którą kupuję została zrobiona przy użyciu AI.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112