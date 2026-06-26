Steam informuje graczy o AI w grach. Szef Epic Games ostro krytykuje za to Valve

Dziś wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach nierzadko budzi wściekłość graczy. Szczególnie gdy ten fakt jest przed nimi ukrywany.

Nic więc dziwnego, że pojawiły się miejsca, w których stosowne adnotacje na ten temat są wymagane. Na ten przykład Steam.

Foto: GDC Festival of Gaming

Dzień jak co dzień – Tim Sweeney krytykuje Steama

Na Stamie producenci lub wydawcy coraz częściej są zobligowani do tego, by wprost informować o tym, że korzystali ze wsparcia sztucznej inteligencji. Co więcej, często wskazywane są też wprost elementy, które przez AI zostały wygenerowane – plakaty w świecie gry, tekstury albo materiały promocyjne. Dzięki temu gracze mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów i np. rezygnować, jeżeli dany sposób na użycie generatywnej sztucznej inteligencji im nie odpowiada. Niemniej nie wszyscy są fanami takiego rozwiązania. Otwarcie krytykuje je Tim Sweeney, a więc szef Epic Games, otwarcie konkurującego z Valve na polu launcherów.