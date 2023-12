Steam Deck OLED do zdobycia za darmo. The Game Awards zaprasza do zgarnięcia nagród

Podczas The Game Awards będziecie mieli okazję wygrać nowego Steam Decka.

Jeżeli dzisiejszą noc macie zamiar zarwać na oglądaniu The Game Awards, to może zainteresuje Was losowanie, w którym możecie za darmo zgarnąć Steam Deck OLED. Nowa iteracja sprzętu od Valve została zapowiedziana w ubiegły miesiącu, cechując się m.in. mocniejszą baterią i ekranem OLED. Z okazji wielkiej imprezy Geoff Keighley i firma Ola Balola LLC, która obsługuje wydarzenie, rozda 100 egzemplarzy urządzenia.

Steam Deck OLED do zdobycia za darmo podczas The Game Awards

Aby mieć szansę na zostanie jednym ze szczęśliwców, wystarczy wejść na specjalną stronę podczas trwania gali The Game Awards i wyrazić chęć uczestnictwa w konkursie. Przypomnijmy, że impreza rozpoczyna się od 01:30 czasu polskiego i dopiero wtedy będzie można wziąć udział w losowaniu.