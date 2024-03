Starfield z całą masą zmian i poprawek. Najnowszy patch dostępny dla wszystkich

Jak wspomnieliśmy wyżej, najnowsza aktualizacja wprowadza do Starfield naprawdę sporo zmian i poprawek. Ich pełną listę oraz szczegółowy opis patch oznaczonego numerem 1.10.31 znajdziecie na oficjalnej stronie Bethesda .

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.