Starfield wyłącznie dla PS5? Komiczna petycja zyskuje coraz większą popularność

Fani Sony domagają się, by nowe RPG firmy Bethesda pojawiło się na PlayStation 5.

Microsoft już we wrześniu 2021 roku zapowiadał, że Starfield nie ukaże się na PlayStation 5 . Premiera nowego RPG-a firmy Bethesda zbliża się natomiast wielkimi krokami, a po pokazie Starfield Direct zainteresowanie produkcją z pewnością dodatkowo wzrosło. Tymczasem w sieci pojawiła się petycja, w której fani Sony domagają się, by Starfield został wydany jako… gra na wyłączność dla PlayStation 5.

Dickey w swojej petycji twierdzi, że posiadacze konsol Xbox są „irytujący i aroganccy”, a dodatkowo od czasu Starfield Direct celowo rozpowszechniają informacje dotyczące Starfield, by zdenerwować użytkowników PlayStation 5 . Pozostałe argumenty są równie absurdalne i komiczne, ale najwyraźniej przypadły do gustu sympatykom Sony.

Petycję zatytułowaną „Zróbcie Starfield grą na wyłączność dla PlayStation 5” podpisało już bowiem ponad 2 tysiące osób, a całość wciąż zyskuje na popularności. Niewątpliwie wspomniana inicjatywę należy traktować z przymrużeniem oka. Niewykluczone również, że w rzeczywistości jej twórcą jest jeden z graczy, który próbuje w ten sposób wyśmiać fanów Sony oburzonych ekskluzywnością Starfielda.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield ma zadebiutować na PC oraz konsolach Xbox Series X/S dokładnie 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymagania sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.