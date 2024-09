Zapowiedziano nowy dodatek do EA SPORTS WRC. Znamy datę premiery

EA udostępniło wpis opisujący wszystkie nowości, jakie zobaczymy w EA SPORTS WRC przy okazji wprowadzenia dodatku. W grze zobaczymy nowe lokacje: Tet Rally Latvia oraz Orlen 80th Rally Poland, które powraca do serii po długiej nieobecności. Dodane zostanie również pięć nowych samochodów do wykorzystania w różnych klasach:

Na kanale YouTube poświęconym EA SPORTS WRC pojawiła się zapowiedź nowego dodatku sezonowego do najnowszej odsłony serii. Zobaczyliśmy na niej nowe lokacje oraz auta wyczynowe, które pojawią się w grze wraz z rozszerzeniem. Po pięciu latach do produkcji powróci jeden z polskich odcinków.

Poza rozszerzeniem sezonowym w EA SPORTS WRC pojawi się również zestaw lokacji i samochodów, który będzie zawierał m.in. wyżej wymienione pojazdy i 50 różnych malowań, każde z własnym członkiem zespołu, którzy będą dostępni jako pary w Championship Mode oraz pojawią się oni jako przeciwnicy w innych trybach gry. Te nowości zostaną wprowadzone do gry 8 października.

We wspomnianym wpisie zostały zapowiedziane dwa następne zestawy zawartości: Le Maestros oraz Hard Chargers. Pojawią się one w grze odpowiednio zimą oraz wiosną i wprowadzą do gry nowe trasy.

Na koniec przypomnijmy, że EA SPORTS WRC zostało wydane 3 listopada 2023 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. W serwisie Metacritic tytuł zebrał średnią ocen na poziomie 80 na 100 punktów, a w naszej recenzji oceniliśmy grę na 7/10.